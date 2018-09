Sase persoane din conducerea liceului Orizont, declarate indezirabile si expulzate din Moldova. SIS: ar avea legatura cu o grupare islamista. Avocatii stau de dimineata la aeroport, asteptand ca acestia sa fie adusi. Imagini de la retineri

In imaginile publicate pe internet din timpul retinerii se aud tipete, dar si o voce de copil, iar in una dintre poze se vede o usa care ar fi fost fortata.

Directorul adjunct al filialei din Durlesti a liceului moldo-turc Orizont ne-a povestit ca a fost retinut azi dimineata in jurul orei sapte dupa ce a iesit de acasa. Era impreuna cu directorul filialei Durlesti si fiul in varsta de 16 ani al unei persoane din conducerea altei filiale a liceului. Dupa vreo jumatate de ora, el si baiatul au fost lasati sa plece.

Imediat dupa retinere, cativa avocati ai liceului Orizont au plecat la Aeroport, pentru ca banuiau ca persoanele retinute vor fi trimise fortat in Turcia la bordul cursei care a decolat la ora 10.20.

Tatiana CHEBAC, AVOCAT: “Nu sunt nici in sala VIP de plecare nici in sala de aici. Am asistat practic pana la imbarcarea persoanelor in avion. Asta a fost ceea ce trebuia sa monitorizam.”

Avocatii liceului spun ca vor astepta la aeroport si la ora 14:00 cand va fi urmatorul zbor spre Itanbul.

Nicu FRUMOSU, AVOCAT: “Am inaintat o cerere la politia de frontiera in cazul in care persoanele repsective se vor prezenta la frontiera de stat sa fie anuntati avocatii.”

In jurul orei 11.00 Serviciul de Informatii si Securitate a emis un comunicat in care anunta ca a expulzat deja sapte cetateni straini pe care i-a declarat indezirabili. Acestia sunt suspectati de legaturi cu o grupare islamista care desfasoara actiuni ilegale pe teritoriul mai multor state, scriu cei de la SIS, dar nu precizeaza ca ar fi vorba de cetateni turci si nu spun nimic despre liceul Orizont. In comunicat se mai spune ca persoanele prezinta un risc la adresa securitatii Moldovei, ca au fost monitorizate o perioada, iar operatiunea a avut loc in colaborare cu serviciile speciale din alte state.

Presa internationala scrie ca actiuni simililare au avut loc in martie si in Kosovo, acolo unde patru profesori si directorul unui liceu turc au fost retinuti de fortele de securitate. Iar la sfarsitul lui iulie un pedagog turc din Mongolia a fost rapit si urma sa fie repatriat in Turcia, dar actiunea a fost impiedicata de presedintele mongolez. Toti sunt acuzati ca ar avea legaturi cu Fetullah Gulen, fost aliat al presedintelui turc Recep Erdogan.

Acesta traieste in exil in Statele Unite, iar Erdogan il acuza ca ar sta in spatele tentativei de lovitura de stat din 2016. Gulen are o vasta retea de ONG-uri si scoli in intreaga lume. Liceul moldo-turc Orizont a aparut in Moldova acum 25 de ani, mai intai la Ceadar Lunga, dupa care la Chisinau si Balti, iar ultima filiala deschisa este cea de la Durlesti.