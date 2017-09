Directorul unei companii imobiliare din capitala a primit mandat de arest de 30 de zile si a fost dat in cautare internationala - VIDEO

Acum doua saptamani in urma unor descinderi, directorul unui departament si administratorul au fost retinuti. Impreuna cu alti cativa angajati, acestia sunt banuiti ca ar fi prejudiciat statul cu peste 5 milioane de lei. Atunci, procurorii au descins la sediile companiei cat si acasa la agenti imobiliari, unde spun ca au gasit acte ce ar demonstra ca in ultimii doi ani, firma ducea o contabilitate dubla si oferea salarii in plic. Potrivit oamenilor legii, directorul companiei imobiliare s-ar afla peste hotare si gestioneaza compania de la distanta.