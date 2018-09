Directorul liceului moldo-turc Orizont si alte cinci persoane, luate pe sus de catre ofiteri SIS - sustine unul dintre profesorii din institutie. Ar putea fi fortate sa plece in Turcia

Directorul liceului moldo-turc Orizont, din capitala, si alte cinci persoane au fost luate pe sus, in aceasta dimineata, de catre ofiterii de la Serviciul de Informatii si Securitate. Informatia a fost furnizata de catre unul dintre profesorii care activeaza in aceasta institutie. Cei de la SIS ne-au spus ca in aceste momente au loc careva actiuni, insa nu ne-au putut spune ce anume se intampla si daca vreo persoana a fost retinuta.