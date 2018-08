Condamnat la puscarie in dosarul BEM, primarul de Orhei si-a inceput cuvantarea in romana, insa a incheiat-o in limba rusa. A vorbit despre un nou stat pe care si-l doreste si revenirea la colhozuri.





Ilan SOR, PRIMAR, ORHEI: “Vom construi o economie puternica, vom construi colhozuri.”

Discursul integral il puteti vedea in video.