Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a tinut un discurs in Parlament, dupa ce deputata PL, Alina Zotea, l-a intrebat despre diploma. Gaburici: "Puteti sa-mi luati tot. Eu am bagajul de cunostinte ca sa pot sa incep de la zero" - VIDEO

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "Sunteti de acord cu declaratia facuta de presedintele Parlamentului, Andrian Candu la o intanire cu studentii unde a zis, citez: "Poate chiar acel student care nu a invatat prea bine si totusi a facut rost de certificatul de absolvire, sa nu beneficieze de lucrul pe care el il pretinde nemeritat, salariul la care le pretinde nemeritat".

Sunteti de acord cu afirmatiile facute de Andrian Candu si Cum comentati aceste declaratii, deoarece noi cunoasctem ca scandalul cu asa zisa dipoma nu s-a incheiat."

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Dupa cum vedeti domnul Gaburici noi avem astazi o relatie deosebita cu doamna Zotea. Eu ma bucur foarte mult ca ma citeaza."

Ministrul Economie a tinut sa precizeze faptul ca atunci cand a revenit in politia, stia ca acest subiect va fi din nou discutat.

Cei din PL si-au lipit pe mese o foaie A4 pe care scrie: "Diploma?"

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI: "Eu nu pot sa comentez cuvintele domnului Presedinte si nici nu le-am auzit. Eu eram sigur ca o sa apara asa intrebare si plus cand am intrat in sala am vazut 9 intrebari aici in partea dreapta a mea.

Eu am raspuns de nenumarate ori si au raspuns si organele de drept. De ce acest subiect trebuie sa fie viu? Este dupa pozitia fiecarui. Trebuie sa va intereseze situatia Ministerului Economiei. Stiam ca o sa existe mizerii turnate asupra mea si eu sunt foarte ok. Am lucrat in companii mega mari, am lucrat si am creat companii foarte mici, am creat locuri de munca, am facut activitati, toate lucrurile vorbesc despre faptul ce stiu eu si cine sunt eu. Si nimeni, nimeni nu o sa poate sa mi le ia.

Puteti sa-mi luati, scaune, bani, propozitii, totul, eu nu ma tine de ele. Eu am bagajul de cunostinte ca sa pot sa incep de la zero. Pana la urma toata mizeria asta care este creata si facuta artificial nu o sa ma deranjeze. Eu o sa fac totul ca sa fac ca Ministerul Economiei si viata oamenilor din RM sa fie mai buna. Cunostintele mele imi permit sa fiu un manager in Ministerul Economie si plus la asta eu am in echipa oameni care stiu sa-si faca bine meseria. Lumea mea si oamenii mei dragi, care ma cunosc stiu cine sunt eu si istoria mea.

Cand o sa fiu batran si cand o sa ma uit in urma o sa vad acele urme pe care le-am lasat si asta va fi cel mai important Promit ca o sa depun tot efortul sa fac totul ca ministerul de Economie sa faca activitatea cum trebuie sa o faca."

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "Domnule ministru aceasta mizerie nu am nascocit-o eu sau alti deputati. Dvs vorbiti foarte melancolic. Datorita acestui scandal v-ati depus mandatul din functie. Lasati-ma sa vorbesc."