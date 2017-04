Disperare pentru un agricultor de la Cobusca, Anenii Noi. Peste 1500 de tone de prune urmau sa fie culese dintr-o livada de peste 130 de hectare. Ce se intampla acum cu livada - VIDEO

Teodor CAZAC, ADMINISTRATOR FIRMA AGRICOLA: “Floare daca e polinizata se observa fructul. Acum nu are nimic. Nepolinizarea florei, albina nu zboara temperaturile joase. “

Fiecare al doilea prun are crengile distruse in totalitate, iar la un asemenea peisaj in aceasta livada nu s-a asteptat nimeni. Pana mai ieri, roada se anunta a fi una excelenta. In numai cateva ore, s-a spulberat tot – si floarea de pe copaci, si munca de peste an, si speranta de a face niste bani.

Crengile rupte tot sunt o problema. Aceasta ramura trebuie sa dea roada nu un an si nu doi. Daca va vor fi ingheturi riscam sa pierdem 100 de % din roada. Barbatul spune ca tot timpul exista riscuri in agricultura, pe care a si incercat sa le anticipeze. Si totusi, ideea unei asemenea furtuni de zapada pe sfarsit de aprilie nu a incaput in mintea nimanui.

Teodor CAZAC, ADMINISTRATOR FIRMA AGRICOLA: “Am pregatit baloti de paie pentru fum. Dar cand a venit zapada e imposibil ningea foarte puternic. Avem la 130 de hectare care au fost pazite.”

Potrivit ministerului agriculturii, cei mai afectati de ingheturi au fost ciresii, piersicii, merii si caisii.