Distractie incheiata trist pentru o femeie care a mers la aqua park-ul de la Sociteni. A cazut de pe tobogan si s-a ales cu o fractura. Ce a urmat - VIDEO

Femeia a facut o postare in care si-a varsat toata revolta pe facebook. Ea spune ca se dadea pe un tobogan, cand a cazut si si-a fracturat mana. Sustine ca timp de 40 de minute a asteptat pe cineva care sa-i acorde primul ajutor medical. Asistenta de la aqua park spune ca nu este adevarat.

Mihaela ONU, ADMINISTRATOR, ASISTENTA MEDICALA, AQUAPARK: “-In cat timp v-ati apropiat ? -In cinci minute cat am ajuns de la bazin. -Nu 40? Nu, salvarea a venit in mai mult timp, insa eu mai repede.”

Femeia s-a plans ca la punctul medical nu erau medicamente suficiente, iar persoana care a venit sa-i acorde primul ajutor nu ar fi fost imbracata si echipata corespunzator.

Mihaela ONU, ADMINISTRATOR, ASISTENTA MEDICALA, AQUAPARK: “Doamna a inceput sa strige la mine spunind ca are o fractura de clavicula, dar nu era asa pentru ca ea se misca foarte bine, in acest moment fuma si filma. A inceput la mine de ce port sorti scurti si de ce nu vorbesc limba rusa. Am incercat sa-i administrez injectia si doamna a refuzat.”

Femeia a fost ulterior dusa cu ambulanta la Spitalul de Urgenta din Chisinau unde a fost consultata si s-a constatat ca s-a ales cu fractura. Medicii sustin ca i-au prescris tratament si a fost lasata sa plece acasa.