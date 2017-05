Secretarul de presa al presedintelui rus, Vladimir Putin, explica absenta liderilor straini de la parada de 9 mai din Piata Rosie

Dmitri Peskov spune ca "nu era prevazut sa fie mai multi invitati straini" deoarece in acest an nu a fost o aniversare jubiliara, scrie mk.ru, care precizeaza ca la parada din acest an langa Putin s-a aflat doar presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon.

Potrivit lui Peskov, liderul de la Moscova il invitase pe Dodon sa participe la manifestatiile de 9 mai inca in timpul intrevederii lor de la Biskek, in cadrul unui summit CSI.

In acelasi timp, mk.ru aminteste ca in 2005, de exemplu, cand se implineau 60 de ani de la incheierea celui de-al doilea razboi mondial, la parada de la Moscova au venit presedintele SUA, cel al Franţei, al Coreii de Sud, al Serbiei si al Muntenegru. In plus, liderii mai multor state CSI, cum ar fi Ucraina, Azerbaijan, Armenia, Kazahstan, Uzbekistan, Tajikistan si Kirghizstan, s-au aflat in tribunele din Piata Rosie.

De asemenea, in capitala rusa au fost prezenti atunci cancelarul german, presedintele chinez, prim-ministrul Japoniei si Secretarul General al ONU.

Mk.ru a remarcat ca a doua zi dupa ce Igor Dodon a participat la parada din acest an alaturi de Putin, Rospotrebnadzor a permis importul vinurilor Cricova in Federatia Rusa, desi in 2013 medicul sanitar-sef, Ghennadi Oniscenko, compara vinurile moldovenesti cu vopseaua pentru garduri.