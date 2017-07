Dmitri Rogozin stie cine a dat ordin ca avionul in care se afla sa nu ajunga la Chisinau. Vicepremierul rus spune ca totul s-a facut la comanda lui Vlad Plahotniuc, dar ca si autoritatile romane sunt implicate

Vicepremierul rus, Dmitrii Rogozin stie cine a dat ordin ca avionul in care se afla el sa nu ajunga la Chisinau. Potrivit lui, totul s-a facut la comanda lui Vlad Plahotniuc, despre care spune ca detine toata puterea in Moldova. Declaratiile au fost facute intr-un interviu pentru o televiziune din Rusia. Rogozin mai spune ca si autoritatile din Romania, tara pe care o numeste marioneta a Statelor Unite, este implicata in incidentul de vineri.