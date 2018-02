Discutie telefonica: medic - angajat la farmacie. "-Doamna medic, va rog. Nu se vind 30 de pastile, acus expira termenul lor. De 2 luni nimeni nu-l prescrie. -Bine, dar tu iar vii la mine cu 3 capeici. Nici de un whisky nu-mi ajunge" - AUDIO

O femeie, care ar fi o angajata la o companie farmaceutica roaga un medic sa o ajute sa vanda un medicament.

"-Buna ziua, ati terminat lucrul deja, da?

-Da.

-Va rog sa ma ajutati. Nu se vind 30 de pastile de Esomeprazol. Deja de 2 luni nimeni nu prescrie acest medicament. Va rog foarte mult. Zilele urmatoare o sa intru pe la voi.

-Ce vrei tu?

-Ajutati-ma sa-l vand acesta care inca mai este valabil. Va rog mult.

-Roaga farmacista.

-Nu poate fara ca sa fie prescris medicamentul. Oamenii nu vin si spun dati-mi un Esomeprazol.

-Atunci ea poate sa dea Esomeprazol in locul altor pastile.

-Nu vreti sa ma ajutati?

-Nu.

-Eu iar v-am suparat?

-Eu vreau sa va ajut, dar ei oricum ies de la mine si merg la alte farmacii.

-Va rog mult, am doar 30 de pastile. Macar cate 10 pastile sa le prescrii. E valabil pana in luna aprilie.

-Cat el costa?

-412 lei.

-Aute, 10 pastile?

-30 de pastile. Hai ca eu o sa vin pana la voi.

-Da, tu vii cu 3 capeici, lasa-ma te rog.

-Daca aceste-s trei capeici, atunci impuscati-ma.

-O sa va impusc.

-Data trecuta v-am dat 200 de lei. Asta e putin?

-Ei, 200 de lei, nu e 2000 de lei. Macar pentru o sticla de whisky, dar nici pentru asta nu-mi ajunge.

-Cat costa whisky?

-400, 500 de lei. Bine, eu o sa adaug luna viitoare.

-Sunteti zgarciti. Nu vreau sa vorbesc mai multe la telefon.

-Off, ma stiti de atata timp. Eu in curand o sa merg la pensie. O sa intru pe la voi."

Dintr-o alta inregistrare audio, se aude o voce care ar fi a unui medic. Femeia se plange colegului sau ca un alt doctor ar fi impiedicat-o sa prescrie un anumit medicament.

„ - A certat pacienta si i-a spus ca tu asta nu trebuia sa iei, ca nu era prescris. Este normala la cap? Numai ea trebuie sa lucreze sau cum?

- Stii ca este o matahala.

- Vreau sa o intreb care este problema?„





Intr-o alta interceptare audio, doua persoane care ar fi angajati ai unei companii farmaceutice discuta despre cum ar putea vinde mai usor marfa.

„ - Nu incepeti cu faptul ca avem ceva cu termen expirat.

- Nu. Le spun asa adaugator, daca cineva este cointeresat de ceva mai ieftin. Eu le amintesc.

- Ca ei sa nu sa se sperie sa spuna ca la noi totul expira.„

Nu am reusit sa aflam despre ce companii farmaceutice este vorba, astfel incat sa putem vorbi cu proprietarii acestora, iar procurorii anticoruptie au anuntat despre perchezitii doar dupa ce le-au incheiat.

In urma descinderilor, ar fi ridicat liste cu numele medicilor implicati in schema, denumirea institutiilor in care activau, dar si a preparatelor prescrise.

Cei 12 medici retinuti sunt din Chisinau, Edinet si Cahul si, daca vor fi gasiti vinovati, risca pana la 10 ani de inchisoare. Au ajuns pe mana procurorilor anticoruptie si 8 angajati ai companiilor framaceutice, din capitala, care risca pana la 6 ani de detentie.

In acelasi dosar, sunt suspectati si membri de la Agentia Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale pentru faptul ca ar fi anuntat din timp unele farmacii despre controalele care, oficial, erau inopinate si le-ar fi asigurat ca nu vor aplica sanctiuni, chiar daca vor fi depistate nereguli.

Reprezentantii agentiei ne-au confirmat ca procurorii anticoruptie au descins in cadrul institutiei, dar nu ne-au spus din ce motiv. Procuratura a pornit un dosar penal, pentru corupere pasiva, activa si abuz de serviciu.