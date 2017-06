CNA solicită de la Nistor Grozavu documente care vizează activitatea gheretelor Coffee Time/doc - ZdG.md

La 22 iunie 2017, Viorel Chetraru, directorul Centrul National Anticoruptie a solicitat viceprimarului Nistor Grozavu prezentarea mai multor copii autentificate ale unor documente care vizeaza inclusiv activitatea gheretelor Coffee Time, care au impanzit capitala in ultimii ani. Despre aceasta afacere, ZdG a scris anterior ca l-ar avea in spate pe Lucian Chirtoaca, fratele primarului aflat acum in arest la domiciliu, iar Dorin Chirtoacaa semnat dispozitii „de exceptie” prin care favoriza o firma cu sediul in apartamentul soacrei fratelui primarului, care gestiona o parte din aceste tonete (gherete) care comercializeaza cafea si inghetata, noteaza Ziarul de Garda.