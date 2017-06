Procesul de judecata cu vecinii, casele de milioane de lei si firmele deputatului Nae-Simion Plesca - FOTO - ZdG

Familia deputatului Nae-Simion Plesca se afla in proces de judecata cu unul dintre vecinii din curtea in care locuieste, dupa ce legislatorul a construit o casa cu 3 niveluri in coasta casei vecine. Desi vecinii detin o incheiere a instantei de judecata care a dispus sistarea lucrarilor, casa construita de deputat este, astazi, aproape gata, iar procesul de judecata continua, vecinii cerand demolarea constructiei. In aceeasi curte, din centrul Chisinaului, Nae-Simion Plesca detine mai multe imobile, de sute de metri patrati, a caror valoare de piata este de cateva milioane de lei. Pe langa aceste imobile, familia deputatului mai detine cateva apartamente in Chisinau, scrie Ziarul de Garda.