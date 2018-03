Doctorita de la spitalul Clinic Municipal, care a fost luata la pumni de sotul unei paciente, care s-a stins acolo: "Fiecare doctor ar trebui sa se salveze singur prin a spune adevarul despre ce se intampla in sistemul medical”

Doamnă Ala Valenga, a trecut mai bine de o săptămână de la incident. Cum sunteţi? V-aţi întors la spital? Aţi fost contactată de administraţia spitalului în aceste zile?

Nu am fost la serviciu, mă ocup de starea mea fizică şi psihică. Dacă starea fizică mai poate fi îmbunătăţită, apoi psihic este mult mai complicat. Încerc să nu cedez. Sunt telefonată într-una şi invitată la diverse emisiuni, dar eu nu sunt gata să ies să vorbesc pe această temă. Pe de altă parte, sunt susţinută foarte mult de colegii mei care îmi scriu în particular. Eu vreau să ies din această situaţie cu demnitate, să nu fiu blamată de colegii mei care nu vor să iasă să vorbească şi nici de societate, precum că eu n-aş face suficient pentru pacienţi.

Şeful spitalului, Iurie Dondiuc, v-a telefonat să vă întrebe măcar cum vă simţiţi?

Nu, din administraţie nu m-a sunat nimeni. Ultimul sunet a fost în ziua când s-a întâmplat, pe data de 10 martie. Eu deja mergeam în drum spre casă. Eu l-am întrebat (n.r. – pe Iurie Dondiuc) de ce pacienta respectivă a ajuns la noi... Pacienta nu era pentru Terapie. La întrebarea de ce aşa s-a întâmplat el a spus că aşa e societatea şi că noi nimic nu putem face.

De ce pacienta a fost adusă în secţia pe care o conduceţi?

Pacienta avea boală cardiacă. Nu pot toţi cardiacii să ajungă la noi. Dacă ei ar ajunge în Terapie, n-ar mai fi nevoie de staţionare cardiologice. Diagnosticul privind decesul a fost un anevrism disecant de aortă toracală cu tamponada cordului. Eu nu exclud că pacienta era agresată şi la domiciliu. Dacă soţul ridică mâna la un doctor şi mai şi dă în el cu picioarele, atunci chiar nu pot să exclud că ar fi putut fi vorba şi de un anevrism post-traumatic. Cauze însă sunt foarte multe. În practica mea de 35 de ani eu am avut aşa cazuri cu disecţie de aortă. În condiţiile spitalului nostru era imposibil de stabilit diagnosticul respectiv, deoarece spitalul nu are un ecocardiograf, măcar şi dintre cele mai simple. Spitalul nu are contracte cu instituţii care ar presta aşa servicii. Şi chiar dacă era un astfel de contract pe data de 9 martie era zi de odihnă, conform hotărârii Guvernului şi nimeni nu lucra.

[....]

Mi se pare incredibil că doctorii sunt atât de tăcuţi.

Când v-am sunat pe Dumneavoastră să vă povestesc ce s-a întâmplat mi-am adus aminte momentul când stăteam jos la podea, îmbrâncită, în halat alb... Feciorul meu se temea că agresorul îşi va răscumpăra nevinovăţia. Acestea sunt cele două motive pentru care am decis să vorbesc. Doctorii sunt mulţumiţi de ceea ce este probabil...

Incidentul a avut loc acum doua saptamani zile. Sotul unei paciente de 70 de ani, care decedase cu o zi inainte, a venit la spital si a luat-o la pumni pe doctorita, suparat ca nu ar fi intreprins nimic. Cazuri in care medicii au fost agresati au mai avut loc si anterior.

CITESTE INTERVIUL INTERGRAL PE SANATATEINFO.MD