Documentar dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire, prezentat la Chisinau. Filmul ne invita intr-o calatorie in timp - in tara unita pana in momentul in care aceasta a fost destramata - VIDEO

Documentarul cuprinde evenimentele care au precedat Marea Unire pana la dezmembrarea acesteia, in urma pactului Ribbentrop-Molotov si trecerea Basarabiei sub influenta rusilor. In film apar, cu marturiile lor, urmasii celor care au luptat pentru unire.

“Varul Bunicului meu dupa terminarea razboilui a participat la acesta manifestare de la 1 decembrie.”

In documentar apar si istorici din Romania si Republica Moldova care vin cu detalii despre marele eveniment. Productia descrie si prin ce au trecut basarabenii deportati in Siberia dupa dezmembrarea tarii. O echipa de jurnalisti de la agentia Agerpres din Romania a lucrat la realizarea acestui film mai bine de un an. Ziaristii au mers in diferite regiuni din Basarabia, Bucovina si Transilvania ca sa gaseasca protagonistii.

Alexandru GIBOI, DIRECTOR GENERAL AGERPRES: “Ne-am dorit sa facem un proiect jurnalistic special pentru Centenar, ceva nou ce nu a mai fost facut.Inaite de a ne gandi la viitor trebuie sa stim de unde am plecat.”

Pe langa documentarul captivant a fost prezentata si o expozitie cu o suta de fotografii, numita ROMANIA: EVOLUTIE.

Alexandru GIBOI, DIRECTOR GENERAL AGERPRES: “Parte de arhiva, partea dupa Revolutie din 1989 si Evolutie dupa Revoluitie. Sunt foarte emotionat dupa prezentarea filmului.”

La prezentarea filmului au venit mai multi oficiali printre care si ex-presedintele Nicolae Timofti. Acesta si-a facut aparitia dupa inceperea evenimentului si a plecat imediat cum s-a terminat filmul, evitand sa discute cu jurnalistii. Fostul sef de stat a fost intampinat si condus de Ambasadorul Romaniei la Chisinau Daniel Ionita.

Daniel IONITA, AMBASADOR LA CHISINAU: “In primul rand trebuie sa ne unim noi cu noi. Romania nu a facut un secret ca sustine unirea cu Moldova in cadrul familie EUROPENE.”

Printre spectatori era si Ion Besliu. In varsta de 76 de ani, acesta a venit sprijinindu-se de doua carje. Spune ca a facut un effort mare pentru el, dar a tinut neaparat sa fie aici. Istoria din film este si istoria sa – candva a fost deportat in Siberia, iar parintii sai s-au nascut pe timpul Romaniei Mari. Desi, in varsta el a insistat sa-si redobandeasca cetatenia romana.

Ion BESLIU: “Sunt fost deportat in Seberia, parintii meiu au fost Romani, parintii au redobandit cetatenia Romana in 2011.”

Valeriu MATEI, DIRECTORUL INSTITULUI CULTURAL ROMAN LA CHISINAU: “E un documentar bun, romanii si-au pastrat mereu verticalicatate si in conditii vitrige.”

Ion VARTA, DIRECTOR ARHIVA DE STAT DIN MOLDOVA: “Este o galarie intreaga de figuri remarcabuile de aici si din Romania.Ne-am regasit frumos la 1918.”

Filmul “Marea Unire - Romania Mare la 100 de ani” a fost lansat pe 22 februarie la Bucuresti unde au fost prezenti si membrii casei regale din Romania. Autorii filmului isi propun sa-l prezinte si diasporei romane. Anul acesta, pe data de 1 decembrie se implinesc 100 de ani de la Marea Unire.