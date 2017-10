Dodon a evitat, din nou, sa spuna daca este adevarat ca in noaptea alegerilor prezidentiale a asteptat impreuna cu Plahotniuc rezultatele: "Mai sunt intrebari?" - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE: "Mai sunt intrebari referitor la ministerul Apararii? Daca nu sunt intrebari referitor la ministerul Apararii, va multumesc. Cu alte subiecte ne revedem."

Sambata, intrebat de jurnalisti, Dodon a evitat sa ofere o reactie si a schimbat subiectul.

Dupa emisiunea In Profunzime in cadrul careia Igor Munteanu a declarat ca Vlad Plahotniuc si Igor Dodon au urmarit impreuna rezultatele prezidentialelor, chiar in noaptea alegerilor, purtatorul de cuvant al presedintelui a calificat declaratiile drept aberante, iar democratii afirma ca acestea sunt fantezii si i-au cerut sa vina cu probe.





Anterior opozitia i-a acuzat in repetate randuri pe Igor Dodon si Vlad Plahotniuc de cardasie, mai ales dupa ce democratii si sociaistii s-au inteles sa voteze sistemul mixt. PD si PSRM neaga acuzatiile si se jura ca se afla intr-o confruntare reala.