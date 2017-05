Dodon a fost la parada - Cricova exporta vin in Rusia. Rospotrebnadzor a acceptat produsele companiei care pastreaza o colectie de vin a lui Putin

Rospotrebnadzor a permis livrarea in Rusia a 20 tipuri de vin de la Combinatul Cricova, se arata intr-un comunicat al institutiei ruse.

"Rospotrebnadzor a finalizat expertiza documentelor si a analizelor de laborator ale productiei vinicole de la combinatul Cricova. In urma rezultatelor a fost emis un aviz pozitiv cu privire la 20 de tipuri de produse vinicole, astfel a fost permisa livrarea acestora in Fedaratia Rusa", scrie in comunicat.

Rospotrebnadzor (Serviciul federal pentru supravegherea in domeniul protectiei drepturilor consumatorilor si bunastarii populatiei) sublineaza ca exporturile productiei vinicole moldovenesti in Rusia vor fi efectuate in regim de ghiseu

In galeriile de la Cricova se pastreaza o colectie de vinuri apartinand lui Vladimir Putin.





Dupa ce Republica Moldova a ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeana, Federatia Rusa a interzis importul vinurilor moldovenesti, invocand probleme de calitate. Ulterior, autoritatile ruse a acceptat vinuri produse de companii din Gagauzia, iar dupa una dintre viztele lui Igor Dodon la Moscova, a marit lista vinariilor care au dreptul sa exporte in Rusia.