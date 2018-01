Igor Dodon a mers la Catedrala, a asistat la slujba si a luat agheasma, iar pana la sfarsitul zilei spune ca se va scalda in apa sfintita: "Ati pregatit un halat? - Alte intrebari?" - FOTO si VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE RM: "Este o sarbatoarea foarte importanta pentru toti crestinii. Republica Moldova care este o tara unde peste 98 la suta sunt crestini ortodocsi. In aceasta zi sarbatoresc botezul, Boboteaza. Traditional, la Catedrala vine foarte multa lume pentru a lua apa sfintita si am venit si eu. Vreau sa felicit toti crestinii din RM si sa le urez sanatate familiilor, un an mai bun si sunt ferm convins ca vom reusi cu totii impreuna."

Reporter: Ati reusit sa luati agheasma?

Igor Dodon: "Da, am reusit sa iau agheasma si sper ca pana la sfarsitul zilei voi reusi sa ma scald in apa sfintita. Inca sunt racit, dar obiceiul este obicei."

Reporter: "Ati pregatit si un halat special?"

Igor Dodon: "Atle intrebari?!

Aseara, in cadrul emisiunii InPROfunzime, Dodon a declarat ca se va scalda in apa sfintita si in acest an, dar va purta un alt halat.

Anul trecut, de Boboteaza, Presedintele Dodon si Prima Doamna s-au scaldat in copca unui lac. Dodon a imbracat un halat "prezidential" de culoare alba cu stema Republicii Moldova pe care scrie Presedinte.