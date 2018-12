In ziua in care a fost suspendat din functie, pentru ca nu a promulgat legi votate de democrati, Dodon a acceptat noul ministrul al Finantelor, propus de PD: "Am semnat fara dubii"

Igor DODON, PRESEDINTE RM: "Domnule prim-ministru, domnule ministru, eu in primul rand vreau sa felicit echipa guvernamentala cu faptul ca de astazi aveti un adevarat profesionist si unul dintre cei mai buni in domeniul bugetar-fiscal.

Eu fara mari dubii am semnat acest decret pentru ca eu consider ca domnul Chicu este unul dintre cei mai buni, care va putea face fata tuturor provocarilor.

Vreau sa va urez succese. Functia de ministru este una politica, dar eu stiu ca sunteti in primul rand un tehnocrat. Noi am activat impreuna in mai multe guverne. Din partea Presedintiei, din partea institutiei prezidentiale veti avea tot suportul necesar pentru perioada mandatului dvs."





Chicu a fost inaintat in functie de Pavel Filip.

Ion Chicu a ocupat functia de secretar general de stat la Ministerul Finantelor. Postul a devenit vacant in cabinetul Filip, dupa ce Octavian Armasu a fost numit guvernator la BNM, dupa plecarea lui Sergiu Cioclea.

Chicu si Dodon au facut parte din guvernul Tarlev 2 ( 2005 - 2008 ). Dodon a ocupat functia de ministrul al economiei si comertului, iar Chicu era consilier al Prim viceprim-ministrului de atunci, Zinaida Greceanii.