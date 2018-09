Dodon, alaturi de fiul sau cu care se afla in Mercedes, in vizita la ofiterii SPPS care au fost raniti in accidentul de duminica: "Unul dintre ei l-a protejat cu corpul sau pe feciorul meu" - VIDEO

"Am mers să vizitez băieţii din serviciul de paza şi protecţie de stat (SPPS), sa ma asigur ca se intremeaza si sa le multumesc pentru autosacrificiu si profesionalism.

Unul dintre ei l-a protejat cu corpul sau pe feciorul meu.

Important e sa iesim mai înţelepţi, mai pregatiti si mai puternici cu duhul din asemenea situaţii. Si sa demonstrăm curaj si perseverenţă in ceea ce avem de facut in continuare", a scris Dodon pe facebook.

Igor Dodon a ajuns duminica, 9 septembrie, la spital dupa ce masina prezidentiala in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier pe soseaua Chisinau-Calarasi. In Mercedesul izbit de o camioneta se mai afla mama acestuia, dar si unul dintre fii sai. Nu se stie incotro se indrepta coloana prezidentiala in momentul in care a avut loc impactul. In aceeasi zi, pe pagina sa de Facebook Igor Dodon a scris ca atat el, cat si membri familiei sale se simt bine. Ulterior, am aflat ca mama presedintelui a suferit o luxatie de cot si ramane internata la Institutul de Medicina Urgenta.