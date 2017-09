Dodon cere demisia viceministrului Apararii, liberalul Gheorghe Galbura: "Nimeni nu pleaca din tara! Toti cei 57 vor fi sanctionati. Ei au jurat credinta patriei, nu PD-ului, nu lui Filip si Plahotniuc."

Igor DODON, PRESEDINTE: "Am venit ca sa va anuntam decizia noastra, dupa ce Guvernul a decis sa interpreteze gresit deciziile noastre.

In premiera, Guvernul da indicatii Armatei impotriva comandantului suprem. Va place, nu va place, presedintele a fost ales de popor. Cea mai mare incalcare e uzurparea puterii de stat. Nu am permis sa plece nimanui.

Ei zic ca nu i-au trimis la exercitii, ci la stagiere, iar in lege nu este nimic scris de stagiere. Ce e cu joaca aceasta? I-ati trimis la stagiere cu alte tari NATO, da?

I-ati trimis la stagiere, ca sa ce, sa curate rotile la automobilele NATO sau ce?

Cand am mers la controale, soldatii erau pe loc, ieri, la ora 14:00. Au aparut informatii ca au plecat noaptea. Nu, ei erau pe loc la orele 14 - 15.

Intr-o tara prezidentiala, Filip zbura din functie aseara, alaltaseara. Noi o sa revenim la acest subiect. Pentru aceasta incalcare, Guvernul trebuie sa plece din functie, daca era o tara prezidentiala, zburau toti.

Conform legislatiei in vigoare, in calitate de comandat suprem, in temeiul Constitutiei, am semnat un ordin prin care interzic participarea militarilor Fortei Armate la exercitii militare in alte tari. Acest document va ajunge astazi la cei de la Fortele Armate si este obligatoriu sa respecte ordinul comandantului suprem. Nimeni nu paraseste tara fara acordul prealabil al comandantului suprem.

M-am adresat astazi premierului si solicit demisia viceministrului Apararii. Au ramas liberali si unionisti in unele institutii si se joaca de-a tara in bunghi.

Am dispus o ancheta privind incalcarea ordinului si acestia, cei responsabili, soldatii, urmeaza sa fie sanctionati, sa fie retrogradati. Voi ati jurat credinta RM, nu PD-ului, nu lui Filip, nu lui Plahotniuc. Este ordinul comandantului suprem sa nu mergeti, asa si le spuneti, ca nu mergeti. Toti cei 57 au incalcat juramantul si vor fi sanctionati. Conducerea care a dat aceste indicatii o sa fie santionata."

