Dodon, despre decizia Curtii de Apel: "Demonstreaza o justitie selectiva in Moldova pentru ca sunt penalizati ambii candidati care au iesit in turul doi. Acum protesteaza cei care au fost impreuna cu PD, la guvernare" - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE: "Aceste decizii ale judecatii demonstreaza o justitie selectiva in Republica Moldova pentru ca sunt penalizati toti alegatorii care au participat la vot si ambii candidati care au iesit in turul doi. Unul care a incalcat legislatia si al doilea care nu a incalcat legislatia. Cel putin in opinia noastra, de aceea este vorba despre o justitie selectiva.

Noi consideram ca este necesar sa facem acea reforma in justitie despre care se vorbeste de mult pentru ca sa nu avem situatii de acestea.

La aceasta situatie avem o lupta intre partidele pro-europene ceea ce micsoreaza sansele de formare a unei coalitii pro-europene dupa parlamentare si acest lucru nu este rau pentru RM pentru ca partidele pro-europene, Alianta 1, 2, 3 si cate au mai fost acolo sunt la guvernare de 9 ani si acum protesteaza cei care au fost impreuna cu PD, la guvernare, ma refer la Maia Sandu si altii.

Ei se lupta intre ei, ceea ce micsoreaza crearea unei guvernari asa numita pro-europeana contra cetatenilor dupa alegerile parlamentare.

Aceasta inseamna ca dupa parlamentare sau va fi o majoritate parlamentara a socialistilor sau vor fi alegeri anticipate dupa care socialistii vor invinge definitiv si la parlamentare si la alegerile din municipiul Chisinau care vor avea loc in anul urmator."

Mandatul lui Andrei Nastase nu a fost validat nici la Curtea de Apel.

Ieri, 21 iunie, magistratii de la Apel au mentinut hotararea primei instante, care a decis sa declare nule alegerile locale de la Chisinau.

Pe 19 iunie, Judecatoria Chisinau a declarat nule alegerile locale de la Chisinau si a invalidat mandatul primarului ales, Andrei Nastase. Princinpalul motiv din care alegerile au fost declarate nevalide este ca Andrei Nastase a facut agitatie electorala chiar in ziua alegerilor, pe 3 iunie. Mai exact, Nastase a facut un live pe facebook in care a indemnat oamenii sa iasa la vot. Judecatoarea scrie ca transmisiunea a fost urmarita de peste 250 de mii de utilizatori, iar asta este in masura sa influenteze rezultatul alegerilor.