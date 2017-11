Dodon, despre istoria pe care o invata copiii sai la un liceu cu predare in limba romana: "Cu regret, istoria altui stat. Dupa alegerile parlamentare de anul viitor, va fi Istoria Moldovei, va promit"

Igor DODON, PRESEDINTE RM: " Va fi un pas important ca noi sa constientizam ca avem cu ce ne mandri. Avem istoria noastra.

Nu a fost cheltuit niciun leu din banii publici. Cand o sa finalizam episodul trei, o sa venim cu un bilant. E din contul partenerilor, imi pun ca scop ca acest film sa ajunga in casele fiecarui cetatean, incepand cu februarie, vom incepe o campanie, vom organiza ca acest film sa fie prezentat in toate centrele de cultura raioanale si distribuit in fiecare gospodarie. Ar fi bine sa fie prezentat la televiziunea nationala si in toate scolile, inteleg ca vom avea obstacole.

- Copiii dvs. ce istorie invata la Prometeu?

- Pana cand toti, cu regret si temporar, inca mai invata istoria altui stat. Imediat dupa alegerile parlamentare de anul viitor, va fi Istoria Moldovei, va promit."

Lansarea primului episod al filmului "Istoria Moldovei" a avut loc aseara intr-o sala de cinema din Chisinau. Intamplator sau nu, lansarea a avut loc in ziua in care Igor Dodon a implinit un an de cand a fost ales presedinte. Filmul "Istoria Moldovei" va avea trei episoade.