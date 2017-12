Dodon, despre proiectul PD privind limitarea propagandei ruse: "O sa arate doar Masa si Medvedi, asta nu inseamna ca pe democrati ii vor iubi mai mult"

Igor DODON, PRESEDINTE : "Pana si Mihai Ghimpu, pe timpul cand era presedinte interimar, el asa ceva nu si-a permis. Acesta nu este un compliment pentru domnul Ghimpu. El a mers in vizita pe la Moscova. Cei din PD au reusit sa-l intreaca pe Mihai Fiodorovici, cu asta ca sunt impotriva Rusiei. Voi face tot posibilul ca aceasta lupta impotriva Rusiei sa nu afecteze cetatenii RM.

O sa arate doar Masa si Medvedi, sunt bune desene animate. Asta nu inseamna ca pe democrati ii vor iubi mai mult.

Proiectul de lege votat recent, cu incalcarea legii, a fost transmis la Presedintie imediat dupa ce a fost votat. Presedintele are 14 zile la dispozitie pentru a promulga sau nu. Eu pe data de 21 decembrie voi intoarce acest document. Mai departe ei vor decide, vor lua in calcul sau nu ceea ce o sa le zic. Pe democrati nu ii va ajuta proiectul de lege cu care vor interzice cetatenilor dreptul la opinie diferita. Oamenii se vor uita in continuare, pe internet, pe oriunde.

Iata in Gagauzia, deputatii de acolo au semnat unanim un act, pana si democratii de acolo au semnat si isi exprima dezacordul fata de votul din Parlament. Se va ridica un val impotriva acestei legi. Vom vedea care va fi decizia majoritatii parlamentare."