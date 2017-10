Dodon, dupa decizia CC: "Eu nu semnez niciun decret cu care nu sunt de acord. Sa semneze Candu si Filip. Eu nu am de gand sa cedez"

Igor DODON, PRESEDINTE: "CC poate interpreta Constitutia, dar nu poate institui noi norme constitutionale. Ceea ce a fost astazi este instituirea unor noi norme. Altfel decat uzurparea puterii in stat, aceste actiuni nu pot fi numite. O sa raspundeti pentru asta. Vine timpul. Fiecare actiune a voastra o sa fie examinata imediat dupa alegerile urmatoare. Sunt absolut de acord cu Comisia de la Venetia.

Intr-un stat de drept, presedintele nu trebuie sa critice CC. Eu o sa-mi permit in continuare sa dau aprecieri CC. Vreti sa va puneti medalii inainte de pensii, presedintele CC. O sa vedem. Vine timpul. Nu o sa va scape nici cetatenia Romana. Incalcare flagranta, interpretarea Constitutiei in interesul PD.

Ce inseamna, de fapt, decizia de astazi? Asta inseamna ca daca presedintele tarii nu este de acord cu opinia majoritatii parlamentare si nu semneaza decrete, pun presedintelui doua variante.

Prima - sau cedez, conform CC si semnez decretul, dar asta inseamna ca eu trebuie sa fiu de acord cu opinia guvernului. Doi - eu nu semnez si atunci responsabil de aceasta va fi presedintele parlamentului. Asta inseamna decizia CC.

Care este alegerea mea? Eu nu voi semna, eu nu semnez niciun decret cu care nu sunt de acord. Lasa sa semneze Candu, Filip si sa-si asume ei responsabilitatea. De fiecare data cand presedintele nu semneaza un decret, Parlamentul se adreseaza la CC si CC spune ca presedintele nu a semnat si semneaza Candu. Eu sunt pus in fata alegerii sau sa cedez sau nu.

Eu nu am de gand sa cedez, am responsabilitate in fata cetatenilor. Acea persoana nu trebuie sa fie ministru, trebuie sa fie un profesionist. Lasa sa-l recunoasca Candu, presedintele nu recunoaste ministrul Apararii si legitimitatea acestui ministru este la nivelul 0.

Ceea ce tine de impeachment. Daca va considerati asa de tari si puternici, hai la referendum. Domnul presedinte al parlamentului sau cine mai sunteti acum acolo, hai sa vedem cine e mai tare, presedintele parlamentului sau presedintele tarii. O sa mai numiti un minstru care idee nu are? Sau vreti sa ma provocati ca eu sa scot lumea in strada?

Catre sustinatorii care acum sunt foarte multi si ne intreaba ce facem. In primul rand, presedintele RM ramane in functie si ramane devotat cetatenilor. Eu va promit ca toti cei care-si bat joc de voi vor raspunde. Eu vreau azi, maine sa raspunda, dar inca nu avem parghii. Ceea ce s-a intamplat astazi, inca o data demonstreaza ca noi trebuie sa trecem la stat prezidential pentru a-i opri pe cei care-si bat joc in Parlament.

Alegeri anticipate si stat prezidential, iar baietilor care se considera mari si tari, oameni buni, timpul trece, cat credeti ca o sa va bateti joc de oameni? Aveti o singura posibilitate, sa plecati pe cale democratica, vreti sa plecati cum ati venit? Nu ne duceti in ispite".

Curtea Constitutionala s-a expus astazi asupra sesizarii Guvernului. Magistratii au decis ca presedintele este obligat sa accepte candidatul la functia de ministru propus repetat de seful Executivului.

Numirea ministrului Apararii a provocat un schimb de replici intre Dodon si Pavel Filip. Dupa ce Guvernul l-a propus de doua ori pe Eugen Sturza, vicepresedinte PPEM, presedintele a respins candidatura, venind cu una proprie - Victor Gaiciuc, tatal finului sau de cununie.