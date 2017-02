Dodon, dupa intrevederea cu Tusk: Am propus negocieri trilaterale UE, Republica Moldova, Federatia Rusa

El considera vitala restabilirea relatiilor cu Federatia Rusa, a scris Dodon pe contul sau de Facebook dupa intalnirea cu Tusk:

"Am reiterat faptul ca, daca in rezultatul alegerilor parlamentare ordinare sau anticipate, ori in cadrul unui eventual referendum se va decide ca Acordul de Asociere cu UE trebuie anulat, eu, in calitate de presedinte, voi da curs acestei initiative. Am atentionat asupra faptului ca scaderea increderii in institutiile UE, dar si a celor care si-ar dori o integrare cu UE, de la 68% in 2009 - la 38% in 2016, se datoreaza atat proastei guvernari in aceasta perioada, cat si dublelor standarde cu context geopolitic pe care le-au aplicat oficialii europeni in raport cu tot ce s-a intamplat in acesti ani la Chisinau."

Dodon mai scrie ca a multumit pentru sprijinul financiar acordat de UE Republiciii Moldova, dar a spus ca regreta ca asistenta primita din partea Bruxellesului nu a dus la imbunatatirea calitatii vietii.

"Am specificat ca, acum, pentru Republica Moldova este vitala restabilirea relatiilor cu Federatia Rusa si in context am propus initiativa lansarii negocierilor trilaterale UE, Republica Moldova, Federatia Rusa pe subiectul comertului", a mai scris Dodon.

"Asa cum am solicitat la Moscova am facut-o si la Bruxelles - am cerut asistenta in investigarea fraudei miliardelor din sistemul financiar-bancar, mai ales ca toate acestea s-au intamplat dupa semnarea Acordului de Asociere."

Dodon a mai scris ca i-a spus lui Tusk ca reformele facute de guvernul de la Chisinau sunt mimate.

Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, aflat intr-o vizita de trei zile la Bruxelles, a doua sa deplasare oficiala de cand a preluat mandatul in decembrie 2016, se intalneste azi cu mai multi oficiali ai Uniunii Europene si ai Aliantei Nord-Atlantice, conform agendelor celor doua institutii.

Dupa Tusk, presedintele Republicii Moldova urmeaza sa se mai intalneasca si cu sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si cu Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

De asemenea, NATO a anuntat intr-un comunicat de presa remis AGERPRES ca Dodon va fi primit marti seara de catre adjuncta secretarului general, Rose Gottemoeller, iar cei doi vor sustine o conferinta de presa comuna. Igor Dodon se afla de luni in capitala belgiana.

Conform Radio Chisinau, este insotit la Bruxelles de cativa consilieri si angajati ai administratiei prezidentiale, dar si de ministrul-adjunct al afacerilor externe si integrarii europene, Daniela Morari.

In timpul primei vizite oficiale, la Moscova, dupa preluarea mandatului prezidential, Dodon a afirmat ca doreste sa renunte la acordul de asociere cu UE si vrea o apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Eurasiatica. Tot atunci, liderul de la Chisinau a anuntat ca va solicita o intrevedere cu liderii NATO pentru a le cere sa recunoasca neutralitatea Republicii Moldova.