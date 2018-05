Dodon ii da replica lui Candu: "Nu stiu ce e cu ei, ori nu au pregatire juridica, ori se pregatesc de campania pentru parlamentare. Mai au oleaca, iar dupa alegeri, democratii vor obtine statut de observator. Le urez succes"

Igor DODON, PRESEDINTE: "Conform Constitutiei, presedintele poate sa negocieze si sa semneze tratate internationale, art. 7 Conventia de la Viena: presedintele, premierul - nu au nevoie de imputernicire speciale pentru a semna tratate internationale.

Acum despre ce au declarat ieri Candu si restul. Eu stiu ca juristii le-au spus ca nu au dreptate. Nu stiu ce e cu ei, sau fac campanie pentru alegerile din toamna sau nu sunt pregatiti din punct de vedere juridic.

Cat despre criticele PD-ului: democratii de la guvernare sa nu creada ca reprezinta cetatenii RM, i-as ruga sa se uite la rezultatele alegerilor din 2014, legitimitatea majoritatii este mai joasa decat legitimitatea presedintelui care a fost votat de majoritatea cetatenilor.

Mai au jumate de an pana la alegerile parlamentare, iar dupa alegeri, ei vor avea statut de observator. Va urez succes in calitate de observatori dupa alegeri. Nimeni nu are ca scop sa schimbe ceva in politica externa din Republica Moldova. Nu un partid, nu un sef de stat, nu un prim-ministru, nu un presedinte de parlament trebuie sa hotarasca vectorul extern al Republicii Moldova. Nu o majoritate parlamentara care a fost creata prin presiuni trebuie sa decida ci cetatenii.

Vreau sa vin cu felicitari pentru toti cetatenii RM pentru obtinearea statului de observator in Uniunea Euroasiatica.

Este o realizare foarte importanta pentru noi.

14 mai, la Soci, cu vot unanim a fost acordat Republicii Moldova acest statut.

Vreau sa multumec in primul rand domnului presedinte Vladimir Putin. Vreau sa le multumesc presedintilor celor 5 tari care si-au dat votul.

Noi ne punem ca scop sa obtinem rezultate benefice pentru Moldova: este vorba despre piata de desfacere, exporturi. Ma intereseaza partea economica. Am putea cere facilitati in politica migrationala fata de cetatenii nostri care muncesc in statele membre ale Uniunii Euroasiatice.

Resurse energetice. Preturile la resursele energetice in cadru Uniunii Euroasiatice sunt mult mai joase.

Noi vom avea relatii bune cu toti, cu UE, SUA, Rusia.

In luarea mea de la Soci, am zis ca doar echilibru, relatii bune cu estul si vestul."

Igor Dodon a scris pe facebook despre propunerea lui Vladimir Putin ca Moldova sa obtina statutul de observator pe langa Uniunea Euroasiatica. Ideea a fost sustinuta unanim de liderii tarilor membre. Presedintele considera ca acest lucru va deschide noi usi de colaborare cu statele din estul Europei.

Dupa anuntul lui Dodon, presedintele Parlamentului, Andrian Candu a declrat nul Statutul Moldovei de observator in Uniunea Euroasiatica. Candu spune ca decizia luata la initiativa lui Vladimir Putin nu are nicio valoare, de vreme ce trebuie aprobata de parlamentul si guvernul de la Chisinau. Expertii considera ca pasul facut de seful statului creaza confuzii pentru partenerii occidentali.