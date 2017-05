Dodon ii raspunde lui Voronin dupa ce acesta a criticat vizita sa la Moscova: "Voronin ii foarte gelos, daca Putin il invita la parada, el se pornea cu 2 luni inainte pe jos pentru ca sa nu intarzie"

Igor DODON, PRESEDINTE: "Voronin ii foarte gelos, ca daca Putin il invita la parada, se pornea cu 2 luni inainte pe jos pentru ca sa nu intarzie. Eu cred ca toata lumea intelege acest lucru.

Eu cred ca Vladimir Voronin in calitate de tata spiritual al lui Plahotniuc pe care l-a adus in politica si in businessul mare, trebuie sa explice cum a facut acest lucru."

Ieri, in cadrul unei conferinte de presa Vladimir Voronin a criticat vizita lui Dodon la Moscova, declarand ca trebuia totusi, de 9 mai, presedintele sa fie in Republica Moldova alaturi de cetatenii tarii.