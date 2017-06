Dodon, intrebat despre gluma lui Vladimir Putin: "- Ati ras atunci. Ce a avut in vedere presedintele rus? - Nu a fost o gluma, nu a fost de rau. Mai sunt si alte intrebari?"

Pro TV: Vrem sa va intrebam despre gluma domnului Vladimir Putin pe seama dvs. Ati ras atunci.

Dodon: Nu a fost gluma pe seama cuiva.

Pro TV: Da ce a avut in vedere cand a spus ca dvs stiti mai bine?

Dodon: Noi am avut o discutie de vreo 25, 30 de minute inainte de sedinta plenara a summitului de la Sankt Petersburg in cadrul caruia am discutat mai multe subiecte, inclusiv fraudele din alegeri in diferite tari din regiune, probabil si din aceste considerente dumnealui a facut aceasta aluzie.

Pro TV: Se implica dumnealui?

Dodon: Nu cred ca se implica dumnealui, eu cred ca trebuie sa ne uitam la cei care sunt destul de activi in tot ceea ce tine de implicarea in campania electorala, inclusiv in RM,

Pro TV: Dar ce a avut in vedere domnul Putin?

Dodon: Nu a fost de rau. Mai sunt si alte intrebari?

Pe 3 iunie, la forumul economic de la Sankt-Petersburg, unde a participat si presedinte Dodon, Vladimir Putin a facut o gluma vizindu-l pe Igor Dodon.

VEZI AICI INTREAGA SCENA.