Dodon l-a invitat pe Lukasenko la Condrita si i-a aratat beciul: "Dumnealui m-a intrebat daca pot sa-l duc si la mine acasa, la Sadova. In toamna, am convenit sa vina pentru a culege struguri si a face vin" - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE: "I-am aratat beciul, care este un beci de oameni gospodari, moldoveni. Dumnealui m-a intrebat daca pot sa-l duc la mine la acasa la Sadova si daca nu era astazi intrevederea cu premierul mergeam la Sadova, dar lasam premierul sa-si faca agenda si in toamna atunci cand se vor coace strugurii am convenit cu dumnealui ca poate va gasi posibilitatea sa vina intr-o vizita scurta pentru a culege impreuna cateva cosuri de struguri si a face impreuna putin vin de casa de la Sadova. Noi anul asta la Sadova, eu personal am pregatit in jurul la 6 tone de vin de casa, noi nu-l vindem si nu-l servim, il donam la dreapta, la stanga, il daruim."

Aleksandr Lukasenko, a ajuns ieir intr-o vizita la Chisinau. Cortegiul a numarat in jur de 15 masini, iar deplasarea acestuia a blocat mai multe strazi. Ultima data Aleksandr Lukasenko a fost in tara noastra in 2014, la invitatia presedintelui de atunci, Nicolae Timofti.