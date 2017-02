Dodon, luat la rost de moldovenii stabiliti la Bruxelles. Acestia l-au intrebat pe cine a reprezentat in timpul vizitei sale: pe Putin, Plahotniuc sau pe socialisti - VIDEO

"Pe ale cui interese le reprezentaţi dumneavoastră, aici la Bruxelles? Vă dau 4 variante.Nu suntem la Ce? Unde? Când?Exact 4 variante de răspuns: pe ale dumneavoastră, ale partidului, ale lui Vlad Plahotniuc sau Vladmir Putin. Nu ale Maiei Sandu."

A fost prima intrebarea a moldovenilor stabiliti la Bruxelles, cu care Igor Dodon s-a intalnit aseara. Nu a fost singura, care l-a pus in incurcatura.

Unii, l-au rugat sa demonstreze ca nu este implicat in afaceri cu Vlad Plahotniuc, avand in vedere ca multe din intreprinderile despre care se spune ca i-ar apartine democratului, au fost privatizate pe vremea cand Dodon era ministru al economiei.



Au fost intrebari si mai piparate. O femeie s-a interesat cum lupta Igor Dodon cu coruptia de cand a ajuns presedinte. Intalnirea cu diaspora a durat aproximativ o ora iar la final nu toti cei prezenti au acceptat sa faca o poza de grup cu presedintele.

Despre coruptie, dar si ce va face pentru ca Moldova sa devina mai prospera l-a intrebat pe Igor Dodon si directorul Ziarului de Garda, Alina Radu, dupa intalnirea cu secretarul adjunct al NATO.

Igor Dodon a fost intr-o vizita oficiala de doua zile la Bruxelles. A fost a doua deplasare in calitate de sef de stat. In Belgia, seful statutului s-a intalnit cu presedintele parlamentului european, dar si cu alti oficiali.

Igor Dodon le-a spus europenilor ca de cand Moldova a semnat acordul de asoceire cu UE situatia in tara noastra s-a inrautatit si ca este gata sa anuleze documentul.

Declaratiile lui Igor Dodon l-au lasat rece pe presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a scris pe pagina sa de twitter ca ramane convins ca Acordul de Asociere este in interesul Moldovei.

In schimb declaratiile lui Igor Dodon au starnit un val de critici in tara. Intr-un mesaj pe facebook, liderul PD, Vlad Plahotniuc, a scris ca vizita lui Igor Dodon la Bruxelles s-a transformat in una de partid. A criticat vizita presedintelui si liberalul Mihai Ghimpu.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: „Oare Dodon ştie, că râd până şi vacile de afirmaţiile lui?”

Astazi Igor Dodon a revenit de la Bruxelles insa deocamdata nu a facut nicio declaratie despre vizita sa.