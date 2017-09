Dodon nu-l vrea pe Sturza la aparare si-l propune pe fostul ministru de pe vremea comunistilor, Victor Gaiciuc. Premierul spune ca ii va trimite sefului statului din nou candidatura lui Sturza - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Inaintarea unei persoane care nu este profesionista, asupra acreia planeaza suspiciuni de incalcarea legislatiei ce tine de finantarea din surse externe. Mai mare bataie de joc de ministerul apararii... Eu cred ca e un pas de lichidare a ministerului Apararii. Va bateti joc de ofiteri.”

Premierul Pavel Filip a anuntat ca va inainta repetat candidatura lui Sturza.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Desigur ca argumentele invocate sunt absolut absurde, prin urmare astazi voi inainta presedintelui repetat candidatura aceleiasi persoane. Daca va refuza inseamna ca incalca constient Constitutia tarii.”

Mai mult, Igor Dodon i-a trimis premierului si o recomandare pentru sefia de la aparare.

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Astazi am propus candidatura lui Gaiciuc Victor, general, fost viceministru, ambasador la NATO, care are experienta sufciienta, este profesionist.”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Dl presedinte si PSRM se crede partid de guvernare, altfel nu pot explica inaintarea unei candidaturi din partea presedintelui. Se inspira de la un model din alta tara pe care o frecventeaza des, dar vreau sa ii sugerez sa coboare cu picioarele pe pamant si sa intelega ca RM este o tara parlamentara.”

Igor Dodon este nasul de cununie a fiului lui Victor Gaiciuc. Nunta a avut loc acum 6 ani.

Victor Gaiciuc a fost ministru al apararii in Guvernul Tarlev. Astazi Igor Dodon a mai mentionat ca nu va promulga modificarile pe care democratii vor sa le opereze la lege, astfel incat sa nu-i mai dea voie lui Igor Dodon sa decida plecarea militarilor in afara tarii. Candidatura lui Eugen Sturza a fost anuntata ieri de Vlad Plahotniuc, in lipsa lui Sturza sau a sefului sau de partid Iurie Leanca. Eugen Sturza a fost consilier in guvernele Filat si Leanca.