Dodon: "Numai Filip si Candu sunt deprinsi sa se duca la europeni si sa-i roage sa o indoaie pe Maia Sandu sa faca coalitie cu ei"

Dupa ce un portal rus a scris ca in cadrul unei vizite recente, in Rusia, Dodon i-ar fi spus lui Putin ca dupa alegerile parlamentare va trebui sa imparta puterea cu democratii, astazi, intrebat daca o astfel de intrevedere a avut loc, seful statului ne-a spus ca nu discuta in afara tarii cu cine sa faca sau nu coalitie dupa parlamentare.