Dodon pune la indoaiala proiectul Arenei Nationale, inaintat de democrati, dar a promulgat documentul cu privire la trecerea terenului de la Stauceni in proprietatea statului - VIDEO

Igor Dodon pune la indoaiala proiectul Arenei Nationale, inaintat de democrati, dar a promulgat documentul cu privire la trecerea terenului de la Stauceni in proprietatea statului. Presedintele crede ca statul isi asuma prea multe cheltuieli. Andrian Candu nu a putut sa ne spuna cati bani exact vor fi alocati din buget. Cert este ca autoritatile se angajeaza, in primul an, sa intoarca investitorului 25 la suta din cheltuielile care s-ar putea ridica la 50 de milioane de euro.