Igor Dodon s-a intalnit cu barbatul din Camerun care si-a pierdut fiul de 4 ani si sotia in urma exploziei din blocul de la Rascani. Seful statului i-a promis barbatului ca-l va ajuta sa obtina cat mai repede cetatenia moldovenesca, intrucat acum are doar permis de sedere in Republica Moldova.