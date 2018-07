Doi adolescenti din Leova au furat geanta unui barbat din Piata Centrala si au crezut ca vor scapa nepedepsiti. Cum au fost filmati de camerele de supraveghere - VIDEO

Din imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum un barbat in varsta de 65 de ani isi face cumparaturile la o taraba, cand din spate vine unul dintre tineri si ii fura geanta din mana in care erau acte si bani in valoarea de peste 2 mii 5 sute de lei. Hotii, care au 18 si 19 ani au fost prinsi, iar acum risca inchisoare de pana la sapte ani.