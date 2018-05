Doi adolescenti dintr-un sat din Causeni au bagat frica in localnici. Oamenii se plang ca acestia le sparg locuintele si fura tot ce le cade sub mana, iar daca nu gasesc nimic - distrug totul - VIDEO

Acum cateva saptamani, casa Valentinei Nastas a fost tinta hotilor. Femeia spune ca se afla in spital cand ziua in amiaza mare hotii au deschis o fereastra din spatele casei, au furat un computer, un telefon mobil, o cutie în care se aflau mai multe bijuterii din aur si argint, 900 de euro, ruble si mai multe produse alimentare.

Femeia spune ca a chemat politia care I-a retinut pe cei doi adolescenti in varsta de 15 si 16 ani. Oamenii legii, insa, i-au eliberat ulterior. Vecinii femeii spun ca au trecut si ei prin acelasi cosmar. Cei doi baieti le-ar fi spart locuintele, unora chiar si de trei ori. Satenii sustin ca stiu cine ar fi autorii si chiar au incercat sa discute cu ei, dar fara folos.

Nici oficiul postal din localitate nu a ramas neatins, banuitii au incercat sa smulga gratiile de la ferestre insa nu le-a reusit. La sfarsitul anului trecut suspectii ar fi intrat si in curtea primarului de unde au furat masina de serviciu, iar dupa ce au urcat la volan au provocat un accident rutier.

Si un consilier local a cazut prada hotilor, gospodaria acestuia a fost atacata in plina zi, iar o parte din bunurile furate asa si nu au fost restituite. Oamenii spun ca tinerii terorizeaza satul de cateva luni, iar legea le permite sa continuie aceste fara de legi.





Acum localnicii se tem sa stea in casa de frica lor. Acestia cred ca minorii ar fi ghidati de un satean. La randul sau barbatul care este acuzat ca ar fi organizatorul gruparii spune ca adolescentii au intrat si la el in casa si ca este invinuit pe nedrept. Parintii unuia dintre minori spun ca bunurile care ar fi fost furate nu ajung in gospodaria lor.

"Toate furturile astea au avut loc cat am fost peste hotare. Sunt nevoita sa plec pentru ca sotul este invalid de gradul I. Trebuie sa ii imbrac, sa ii hranesc. Am cerut de lucru in sat, insa nu au. A fost si politia si au verificat casa. Au de mancare, au de toate."

Oamenii sustin ca fiul nu-i asculta si ca au cerut chiar politiei ca el sa fie retinut pentru ca nu mai sunt in stare să achite amenzi.

"Eu ma gandesc ca aici trebuie sa fie cineva in spate. Ultimul furt a fost cand m-am dus in Polonia. Am vorbit cu dansul si mi-a spus ca se linisteste. Am auzit ca a furat dintr-un magazin, dar in doi nu cum sa fure atatea. Cum sa-l bat? El e mai inalt ca mine."

Autoritatile locale, la randul lor, cunosc situatia, dar afirma ca nu pot face nimic, intrucat faptasii sunt minori. Presedintele raionului Causeni Nicolae Gorban sustine ca in viitorul apropiat va intruni toti factorii de decizie si va face o sedinta in sat. Oamenii legii spun ca sunt deschise 15 cauze penale pe numele minorilor, 14 dintre care sunt pentru furt, iar una pentru rapire de automobil, acestea au ajuns in judecata, dar pana acum nu a fost emisa o sentinta.