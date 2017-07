Doi angajati ai DSE si-au pierdut viata intr-un accident cumplit la Magdacesti. Masina in care se aflau a fost lovita frontal - FOTO

Potrivit Politiei, impactul dintre cele doua automobile a fost unul frontal. Soferul care se afla la volanul unui rReanult a intrat contrasens si s-a ciocnit cu un Mercedes in care se aflau doi angajati ai DSE, in varsta 27 si 25 de ani. In urma impactului violenti, cei doi au decedat pe loc.

O femeie insarcinata, pasagera in automobilul de model Renault, a fost transportata la spital cu o trauma cranio-cerebral.





Politia investigheaza cazul.