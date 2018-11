Doi angajati de la biroul de inmatriculare a transportului din Stauceni si unul de la Ceadar-Lunga au fost retinuti. Ce spun oamenii legii - VIDEO

De dimineata reprezentantii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate au descins la Biroul de Inmatriculare a Transportului din Stauceni.De acolo au fost escortati doi experti tehnici la sediul PC COCS pentru a fi audiati.

Tudor BORDAN, PROCUROR PC COCS7799: “In perioada 2017 -2018, un grup de persoane printre care functionari publici asigurau intocmirea si perfectionarea anumitor acte, care se foloseau ulterior la inmatricularea si reanmatricularea transporturilor auto. Respectiv in final urmarea acestor documente nu erau virate inclusiv achitate taxele pentru folosirea drumurilor.”

Procurorii spun ca au ridicat din biroul lor mai multe acte care le-ar putea dovedi vinovatia. Ei spun ca perosanele retinute nu colaboreaza cu oamenii legii si nu isi recunosc vina.

Potrivit oamenilor legii, responsabilii de la Agentia Servicii Publice i-au anuntat ca banii pentru eliberarea actelor de la birourile de inmatriculare nu ajung in bugetul statului si au pornit o ancheta. In timpul investigatiei s-a stabilit ca in 500 de cazuri, taxa pentru folosirea drumurilor ar fi ajuns in buzunarele angajatilor, astfel ca prejudiciul se ridica la aproximativ un milion de lei.

Acesta femeie a venit astazi dupa un act, dar din cauza perchezitiilor, nu a putut sa-l ia.

“ Nu stiu nimic, eu trebuia sa-mi iau pasaportul tehnic. Noi locuim prin apropiere si am facut toate actele necesare aici.”

Procurorii au descins astazi si la alte 20 de birouri de inmatriculare din Chisinau si din sudul tarii. In urma perchezitiilor, la sediul PCCOS au fost escortate 16 persoane. Doar trei dintre ele au fost retinute pentru 72 de ore.

Daca li se va dovedi vinovatia, cei doi functionari risca pana la 6 ani de inchisoare. Nu am reusit sa-i gasim pe avocatii acestora pentru a afla care este pozitia lor.