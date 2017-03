Doi angajati de la paza de stat din Comrat, retinuti in cazul jafului de la o banca din care cativa indivizi au iesit cu 900 de mii de lei

Potrivit politiei, cei doi angajati au fost retinuti astazi pentru 72 de ore fiind suspectati ca ar fi complici cu suspectii, iar asta pentru ca nu ar fi actionat in timpul spargerii. Acum cei doi sunt audiati si urmeaza sa se stabileasca daca au fost implicati in jaf.

Banca a fost jefuita in noaptea de vineri spre sambata intre orele 3 si 5 dimineata. Din imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum doi indivizi, avand capetele acoperite cu glugi, urca pe un scaun si luminand cu o lanterna umbla la un dispozitiv agatat aproape de tavan. In acel moment acestia, ar fi deconectat alarma, astfel incat agentii de paza sa nu le dea planurile peste cap.

Cei doi indivizi au reusit sa intre dupa ce au spart usa din spatele bancii. Ulterior, au fortat seiful, au luat de acolo 900 de mii de lei si s-au facut nevazuti. In timpul spargerii, in interiorul bancii nu se afla nici o persoana, iar oamenii legii au fost anuntati despre cele intamplate abia a doua zi in jurul orei 11. Totodata politistii sustin ca nu au deocamdata nici un suspect. Pe cazul dat a fost pornit un dosar penal pentru furt in proportii deosebit de mari, iar hotii risca pana la 12 ani de inchisoare.