Doi barbati au murit noaptea trecuta intr-un incendiu izbucnit intr-o casa din satul Fundurii Vechi, Glodeni. Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

“Ajunsi la fata locului am constatat ca era cuprinsa o camera de 4 pe 4. Incendiu a fost localizat la ora 7.24 au fost salvate bunurile si animalele din anexa.“

Din primele informatii casa era parasita si nimeni nu a avut de suferit. La Glodeni insa doi barbati de 60 si 51 de ani au murit intr-un incendiu care a cuprins locuinta in care se aflau. Focul s-ar fi aprins din cauza incalcarii regulilor la exploatarea sobei.

Cei de la Situatiil Exceptionale indeamna oamenii sa stinga focul in soba pe noapte. Mai mult, nu este indicat ca in prejma sobelor sa se afle lucruri care ar putea sa se aprinda. De la inceputul anului 2016 in Moldova au avut loc 1654 de incendii.