Doi barbati din Cahul, retinuti dupa ce ar fi cerut de la o femeie 200 de euro pentru a-i elibera de urgenta certificatul de nastere si pasaportul roman

Potrivit unui comunicat al CNA, cei doi sunt cercetati penal pentru trafic de influenta.

Suspectii ar fi extorcat de la o femeie 200 de euro, sustinand ca detin influenta asupra persoanelor publice straine din cadrul Consulatului Roman din Cahul si ca ar putea sa-i determine sa-i elibereze certificatul de nastere şi pasaportul roman in mod de urgenta.

Retinerea in flagrant delict a celor doi a avut loc in apropierea Consulatului Roman, dupa transmiterea mijloacelor financiare sub controlul CNA.

Atat tatal, cat si fiul acestuia au fost retinuti pentru 72 de ore.

Daca vor fi gasiti vinovati, banuitii risca o pedeapsa cu inchisoare de pana la 6 ani sau amenda in marime de pana la 4000 unitati conventionale - echivalentul sumei de 200 000 de lei.