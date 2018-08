Doi barbati, suspectati ca ar avea rujeola, au fost internati in spitalul din Ceadar Lunga. Sunt primele cazuri inregistrate in care adultii prezinta simtomele virusului.

Potrivit purtatorului de cuvant al Ministerul Sanatatii, cei doi barbati sunt din orasul Vulcanesti si au fost internati in spital fiind suspecti ca ar avea rujeola. Ulterior, dupa ce au fost facute analizele de laborator, s-a aflat ca unul dintre ei nu a contractat virusul.

Rezultatele pentru cel de-al doilea barbat de 42 de ani inca nu sunt gata. Ambii se afla sub supravegherea medicilor si sunt in stare stabila. Cei doi au prezentat simptomele viruslui dupa ce ar fi fost la odihna in Ucraina.

Nu am putut afla daca acestia au fost vaccinati impotriva rujeolei. Pentru combaterea focarului de rujeola toti copiii care trec Vamile din Palanca si Tudora sunt verificati daca au simtome la rujeola.