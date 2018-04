Doi cetateni din Kazahstan, dati in cautare de autoritatile de acolo, retinuti in Moldova: au fost expulzati din tara - VIDEO

Potrivit politiei, cei doi inidivizi din Kazahstan ar fi venit la noi in tara ca sa puna la cale o schema prin care sa duca droguri din Kazahstan in Europa.

In urma mai multor investigatii, autoritatile de la noi au indentificat apartamentul in care s-au cazat strainii. Astfel, in urma perchezitiilor efectuate in apartamentul individului de 60 de ani, oamenii legii au gasit acolo inca un barbat de 32 de ani, tot din Kazahstan, care ar fi venit impreuna cu suspectul, dar si 6 mii de dolari, telefoane mobile, cartele SIM, dar si alte lucruri care ar demonstra intentiile ilegale ale celor doi.

Cei doi au fost escortati pe aeroportul de la Chisinau si au primit interdictia de a intra in Republica Moldova in urmatorii 15 ani.

Momentul retinerii: