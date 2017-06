Doi copii au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a ajuns intr-un sant in apropiere de Danceni: "s-a auzit un zgomot puternic". Cum s-a intamplat totul - VIDEO

VIDEO IN CURAND

“A fost un zgomot. Cand am iesit masina era in sant. In aceasta rosie era doua neveste tinere si doi copilasi. Fetita binisor, dar baietelul doar icnea”.

Ambele masini se deplasau din Chisinau spre Hancesti. Soferul automobilului de model Hunday spune ca se deplasa pe prima banda, iar Toyota in care se aflau patru persoane dintre care doi minori se deplasa pe a doua banda. In apropiere de Danceni, femeia de la volanul Toyotei ar fi virat la stanga iar soferul celeilalte masini spune ca nu a putut evita impactul lovind masina lateral.

“Ma deplasam la deal si domnisoara a vrut sa vireze brusc, am franat si s-a petrecut accidentul. A vrut sa se intoarca in mijlocul drumului. Nu am putut sa evit”.

In urma impactului Toyota a fost proiectata pe partea cealalta de drum. Doi copii, care se aflau pe bancheta din spate au fost transportati la spital. Nu am reusit sa aflam, care este starea lor. Soferii nu au patit nimic.

Vasile LEU, INSPECTOR ACCIDENTE RUTIERE, IALOVENI: “Au fost transportate la spitalul de copii doua persoane minore.”

Politia urmeaza sa stabileasca cine se face vinovat de producerea accidentului.