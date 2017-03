Doi copii de 4 ani au ramas blocati apartamente. Parinti: "Unul dintre gemurile casei era deschis"

Potrivit DSE, salvatorii au deblocat doi minori cu vârsta de 4 ani care au ramas singuri in casa.

Primul caz a avut loc intr-un apartament de pe str. Zadnipru din capitala. Micutul a ramas de unul singur in casa, dupa ce mama acestuia a plecat la magazin. La intoarcere femeia a vazut ca usa de la intrare s-a blocat. Pentru a deschide usa femeia a solicita interventia specialistilor. Salvatorii ajunsi la fata locului au reusit in mai putin de 20 de minute sa deschida apartamentul pentru ca mama sa poata ajunge la copil. Din fericire baiatul nu a avut de suferit.

Un alt caz in care a fost necesara interventia pompierilor a avut loc intr-un apartament din strada Burebista. Acestia au fost solicitati de parintii, dupa ce micutul in varsta de 4 ani a blocat usa de la intrare. Mai mult, din cele spuse de parinti, unul dintre gemurile casei era deschis, iar acestia se ingrijorau de faptul ca copilul ar putea cadea de la inaltime. Salvatorii au reusit in timp record sa deblocheze usa, fara ca viata copilului sa fie pusa in pericol.

Serviciul Protectiei Civile si Situatiilor Exceptionale indeamna oamenii care au in grija minori sa nu-i lase de unii singuri in case.