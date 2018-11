Doi copii din Nisporeni au ajuns la spital dupa ce tatal lor i-a snopit in bataie. Acesta i-a lovit cu pumnii si cu o sarma, lasandu-le rani serioase pe corp - VIDEO

Astazi pe mama celor doi baieti de 11 si 13 ani am gasit-o acasa, muncind in gospodarie. Fiul ei de 11 ani statea in casa cu un frate mic. El ne-a povestit de ce tatal lor s-a infuriat atat de tare.

“Pe mine pentru ca nu invat chiar bine la scoala, dar pe fratele meu pentru ca a fumat. Pe mine m-a lovit pe miini si pe spate, dar pe el la ochi pe miini, pe spate si pe picioare.”

Dupa ce a primit ingrijiri medicale la spital, el a fost lasat sa plece acasa, dar fratele sau – nu. Aici, tatal i-ar fi spus ca-i pare rau.

“ A spus sa il iert pentru ca nu o sa ne mai bata.”

In ziua aceea, mama baietilor era plecata in de acasa, iar cand s-a intors, a fost ingrozita sa vada in ce stare sunt fiii sai.

Ea recunoaste ca nu este pentru prima data cand sotul ei recurge la violenta, insa niciodata nu a ajuns atat de departe.

A fost si ea batuta, dar spune ca nu s-a gandit niciodata sa se planga la politie sau sa-l paraseasca.

“E greu sa cresti singura patru copii”

Responsabilii de la scoala unde merg cei doi baieti spun ca nu stiau ca in familia aceasta se aplica violenta.



Cei de la asistenta sociala sustin ca femeia are mereu grija de copii si nu se asteptau ca ar avea probleme in familie.

Oamenii legii spun ca au emis o ordonata de protectie, asa incat tatal nu va putea sa se apropie de copiii sai timp de 15 zile.

Dupa ce se va face expertiza ranilor suferite de copii se va stabili ce pedeapsa ii va fi aplicata.