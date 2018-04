Un bebelus de un an a ramas cu un deget blocat in scurgerea de la chiuveta. Parintii au chemat imediat salvatorii - VIDEO

Potrivit salvatorilor, un copil de un an, din orasul Durlesti in timp ce se juca, la un moment dat a mers in baie si a bagat un deget in scurgerea de la chiuveta, insa cand a incercat sa-l scoata n-a mai putut, blocandu-se in plasa de metal. Bebelusul a inceput sa planga, iar parintii au facut un apel la 112. In scurt timp, pompierii au ajuns la fata locului si i-au scos copilului degetul blocat in scurgerea de la baie.

Un alt caz s-a intamplat ieri in capitala. Un baietel de 10 ani s-a jucat cu o veriga de metal, a pus-o pe deget si n-a mai putut sa o scoata. Parintii l-au dus la Spitalul Clinic de Copii "Valentin Ignatenco" din capitala, iar acolo medicii au chemat salvatorii pentru a-i obiectul de metal de pe deget.

Interventia salvatorilor: