3 politisti, dar si patru barbati, care s-au aflat in aceeasi celula cu Andrei Braguta, retinuti: "Avea lovituri pe cap si membre. Victima a cerut ajutor prin batai la usa"

Eduard HARUNJEN, PROCUROR GENERAL: "S-a lucrat foarte intens. Au fost acumulate probe. A fost initiata o cauza penala. Avem retinute 5 persoane, inclusiv colaboratori ai politiei. Sunt retinuti si doi detinuti din celula in care a stat barbatul.

In cadrul investigatiilor, examinam fiecare ora de aflare a barbatului in penitenciar, fiecare contact pe care l-a avut acesta cu politia. Andrei Braguta a stat 252 de ore in penitenciar. Analizam actiunile si inactiunile fiecarei persoane care a avut legatura cu acest caz."





Adrian MIRCOS, sef al Directiei urmarire penala si criminalistica din cadrul PG: "Investigatiile au demarat cu mare intarziere dupa deces, pentru ca informatiile despre acest caz au ajuns foarte tarziu la procuratura. In faza initiala a fost format un grup de procurori din Chisinau. Au fost ridicate probe scrise, materiale video care cuprind o perioada indelungata a aflarii barbatului in custodia autoritatilor. Din informatiile acumulate la dosar, s-a constatat implicarea in cauzarea violentelor fata de victima de catre detinuti. Sunt 4 la numar. Sunt 4 detinuti care erau privati de libertate pe alte cauze penale. Acestia s-au aflat in aceeasi celula cu decedatul. Au fost anumite violente care au dus la retinerea a doi fosti detinuti. Urmeaza sa fie pusi sub invinuire aceste patru persoane. Doua sunt retinute, doua se afla in arest."

Ion CARACUIAN, procuror-sef al Sectiei combatere tortura a PG: "Este evident ca un deces in custodia statului indica faptul ca ceva nu este in regula. Noi am reusit sa ridicam prin mijloace probe. Am identificat forma de vinovatie a angajatilor statului, si anume - tortura, a celor care nu au actionat direct. Trei politisti sunt retinuti. Persoanele publice sunt plasate in izolatorul CNA. Urmeaza sa vedem cum au actionat. In aceasta investigatie vor fi investigate si actiunile altor persoane. Vor fi apreciate si acele semne de intrebare fata de anumite sisteme. Pana la survenirea decesului mai avem ce investiga, tratamentul inuman fata de unele persoane.Expertiza arata ca barbatul s-a stins din cauza unei pneumonii. Aceasta pneumonie s-a dezvoltat in timp ce Braguta era in custodia statului sau inainte de asta, urmeaza sa stabilim.

Avea lovituri peste cap si membre. Victima a cerut ajutor prin batai in usa."

Cazul a avut loc acum cateva saptamani. Tanarul de 31 ani a ajuns la puscarie, dupa ce s-a luat la harta cu inspectorii de patrulare, care l-au amendat pentru depasirea limitei de viteza. Rudele barbatului acuza oamenii legii ca l-ar fi batut in timp ce se afla in arest preventiv acolo si astfel ar fi survenit decesul.

Totusi, initial administratia puscariei spunea ca tanarul s-a stins de pneumonie. Medicii legisti spun ca barbatul s-a stins pe 25 august, insa resposabilii de la DIP sustin ca acesta a murit pe 26 august. Expertiza medico legala urmeaza sa demonstreze cauza exacta a decesului. Familia barbatului spune ca se va adresa si la CEDO.

