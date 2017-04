Doi fermieri din Ignatei nu pot imparti terenurile luate in arenda, iar acum cand a venit vremea sa lucreze pamantul nu stiu cine si cat are: asteapta ca instanta de judecata sa le faca dreptate - VIDEO

Gheorghe Burduja din Ignatei spune ca acum un an a decis sa ocupe de agricultura. Acesta a mers pe la locuitorii din sat si a incheiat 146 de contracte pentru arendarea a 238 de hectare. Acum sa plange ca nu poate prelucra pamantul deoarece un alt fermier a plantat grau pe o parte din terenurile care-i apartin.

Gheorghe BURDUJA, FERMIER IGNATEI: “Continua in mod abuziv prelucra terenurile date. Aici este un teren de 60 de hectare care este plantat grau, care imi apartine mie pe un termne de trei ani. Au fost inregistarte la primarie suprafat de 238 de hectare, dar care la moment lucrez in 100 de hectare”.

Barbatul se plange ca a investit o gramada de bani, insa in zadar.

Gheorghe BURDUJA, FERMIER IGNATEI: “In 2016 am luat un credit de un milion si cinci sute de mii de lei am procurat utilaj pentru semanat, tractor. “

Certuri frecvente dintre cei doi fermieri le dau batai de cap politistilor.

Astazi la fata locului au venit responsabilii de la politia economica din Rezina pentru a clarifica situatia.

Oamenii spun ca isi fac griji pentru tereurile date in arenda, deoarece au incheiat contract cu un agent economic, dar prelucreza pamantul altcineva.

De cealalta parte fermierul acuzat ca a preluat abuziv terenurile sustine ca nu a incalcat legea si ca satenii ar fi incheiat alte contracte fara a le rezilia pe cele vechi.

Vadim GAGIU, FONDATOR ÎNTREPRINDEREA “AGRO-COMERȚ”: “Terenurile in cauza care noi astazi le prelucram sunt terenuri contracte cu persoanele fizice inca din anul 2014. Din 2014 pana in 2017 persoanele au reincheiat contractele pana in 2020. Eu nu am nici o rezilere de contract.“

Instanta de judecata a dat castig de cauza lui Gheorghe Burduja si a obligat primaria din Ignatei sa inregistreze conctractele. Al doilea fermier a atacat deciza la Curtea de Apel.

Vadim GAGIU, FONDATOR ÎNTREPRINDEREA “AGRO-COMERȚ”: “Eu nu am nici o reziliere de contract. Ele sunt reincheiate cu aceleasi persoane cu care am eu contract. Hotararea spune ca admite inregistrarea contractelor si de a refuza rezilierea contractelor cu Agrocomert. Aceste doua puncte se suprapun”.

Potrivit primarului din localitate doar instanta de judecata va face lumina in acest caz.

Alexandru CALARASI, PRIMAR IGNATEI: “Noi dupa lege nu am avut dreptul sa inregistram contractele ca se primea contract peste contract.”

Ambii agenti economici spun ca vor lupta pana in panzele albe pentru a-si face dreptate.