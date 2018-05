Doi copii, un baietel de 8 ani si o fetita de 5 ani din Cahul, salvati de pompieri, dupa ce locuinta in care se aflau a fost cuprinsa de flacari: erau singuri acasa

Totul s-a intamplat aseara in jurul orei 00:22 in localitatea Moscovei, raionul Cahul. Casa in care se aflau cei doi copii a fost cuprinsa de flacari, iar cativa vecini care au vazut ca locuinta arde au facut un apel la 112.

Ajunsi la fata locului, salvatorii au stricat usa si au reusit sa scoata din incapere minorii, care se aflau de unii singuri acasa in momentul izbucnirii incendiului.

Tot pompierii spun ca cei doi copii erau incuiati in casa, iar parintii erau plecati in sat.

Toate cauzele izbucnirii incendiului urmeaza a fi stabilite.